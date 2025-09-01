Он выступает за ПСЖ с 2021 года

ТАСС, 1 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" договорился с французским "Пари Сен-Жермен" о переходе итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, бразильский вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон покинет команду и перейдет в турецкий "Фенербахче".

Доннарумме 26 лет, вместе с ПСЖ он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".

Итляьянский вратарь выступает за ПСЖ с 2021 года. Ранее он играл за "Милан". В ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов.