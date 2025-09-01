Игрок был удален за агрессивное поведение

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит агрессивное поведение нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.

"По матчу ЦСКА - "Краснодар": выход за пределы технической зоны главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева с выходом на поле. Рассмотрим удаление нападающего Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание, - сказал Григорьянц. - И неподобающее поведение "Краснодара" - четыре предупреждения у игроков, одного официального лица и удаление игрока".