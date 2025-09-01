Встреча прошла 30 августа в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера "Сочи" Роберта Морено в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 30 августа в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Морено получил красную карточку после финального свистка за споры с арбитром. Ранее специалист получал штраф за критику судейства.

"По матчу "Спартак" - "Сочи" рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом игры. Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. И рассмотрим удаление главного тренера "Сочи" Роберта Морено", - сказал Григорьянц.