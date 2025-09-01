Первая церемония вручения наград пройдет в декабре

Текст положения о призе ТАСС "За верность" имени выдающегося советского футболиста Федора Черенкова опубликован сегодня на сайте агентства, сообщили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС. Документ регламентирует порядок выдвижения кандидатов, критерии отбора и проведения ежегодной церемонии награждения.

Приз, учрежденный ТАСС при поддержке Минспорта России и Группы компаний "Дело", будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая). Как отмечается в документе, в числе целей конкурса – укрепление нравственных основ российского спорта, поддержка региональных команд и "признание спортсменов, тренеров и специалистов, демонстрирующих исключительную верность своему клубу, профессии и стране на протяжении долгого времени". 25 августа на пресс-конференции в ТАСС было объявлено о начале приема заявок на премию 2025 года.

Опубликован также бланк заявки на выдвижение, ее нужно будет направить на почту: za_vernost@tass.ru.

Кандидатами на выдвижение могут стать граждане России – футболисты, тренеры, спортивные врачи и другие члены команд. При отборе лауреатов жюри будет оценивать длительность работы в одном клубе, вклад в его результаты, профессионализм, уважение коллег и любовь болельщиков, а также человеческие качества, которые были присущи Федору Черенкову: скромность, порядочность и трудолюбие.

Прием заявок продлится до 15 октября, а имена лауреатов жюри определит до конца ноября. Первая торжественная церемония вручения наград пройдет в декабре.