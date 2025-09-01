"Байер" уволил главного тренера тен Хага после двух матчей

В первых двух турах чемпионата Германии клуб сыграл вничью и проиграл

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Байер" расторг контракт с нидерландским главным тренером Эриком тен Хагом после двух матчей чемпионата Германии. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Позднее эту информацию подтвердил сам клуб.

Тен Хаг возглавил "Байер" в мае 2025 года, контракт со специалистом был рассчитан до 2027 года. В матче первого тура чемпионата Германии "Байер" проиграл "Хоффенхайму" (1:2), а затем сыграл вничью с "Вердером" (3:3), ведя со счетом 3:1 и имея численное преимущество.

Тен Хагу 55 лет, с 2022 по 2024 года он работал в английском "Манчестер Юнайтед". Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок лиги (2023). До этого тен Хаг с 2017 года тренировал "Аякс". Под его руководством команда из Амстердама трижды становилась чемпионом Нидерландов, два раза выигрывала кубок страны и один раз - Суперкубок Нидерландов. В сезоне-2018/19 "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов и уступил по сумме двух матчей английскому "Тоттенхэму".

С октября 2022 года "Байером" руководил испанец Хаби Алонсо, который покинул клуб по окончании сезона-2024/25 и возглавил испанский "Реал". Вместе с Алонсо "Байер" впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны.