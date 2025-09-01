Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 1 сентября. Россиянин Игорь Осинькин сменил испанца Роберта Морено на посту главного тренера футбольного клуба "Сочи". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил президент клуба Борис Ротенберг.

После семи туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

"Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена, - сказал Ротенберг. - Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь "Барселоны", которые сами все должны делать. Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать, он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент".

"А команда будет тогда, когда каждый игрок будет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, а будет бороться за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице", - добавил Ротенберг.

Морено 47 лет, он возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 сочинская команда заняла последнее, 16-е место в Мир - Российской премьер лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. Спустя год "Сочи" вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Пари Нижний Новгород". В 2019 году Морено возглавлял сборную Испании, также он работал главным тренером в "Монако" и испанской "Гранаде".

Осинькину 60 лет, он возглавлял самарские "Крылья Советов" с июля 2020 года и покинул клуб после прошлого сезона. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую "Кубань" и "Чертаново".