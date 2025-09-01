Ранее биатлонисты допустили, что могут возобновить карьеру ради участия в Олимпиаде 2026 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё пытаются найти лазейку для легального использования допинга на Олимпийских играх 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Ранее портал Ski-nordique сообщил, что братья Бё допустили возобновление карьеры ради выступления на Олимпиаде.

"Я думаю, братья Бё пытаются договориться о легальном провозе допинга и его использовании на Олимпиаде, - сказал Васильев. - Это какой-то детский лепет, то они заканчивают, то не заканчивают, пора бы уже определиться. Всем известно, что норвежские спортсмены - самые больные на нашей планете, без терапевтических исключений они нигде не выступают. Сложно сказать, вернутся ли они на самом деле или нет, как договорятся, найдут ли они лазейку".

Братья Бё завершили карьеру по окончании прошлого сезона. Тарьею Бё 37 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом и 12-кратным чемпионом мира. Йоханнесу Бё 32 года, в его активе пять побед на Олимпиадах и 23 - на чемпионатах мира.