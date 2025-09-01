Контракт защитника с "Торпедо" рассчитан до конца сезона-2026/27

ТАСС, 1 сентября. Защитник нижегородского "Торпедо" Богдан Конюшков не исключает, что может в будущем перейти в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В межсезонье Конюшков принял участие в лагере развития "Монреаля".

"Вернулся обратно, потому что изначально у меня не было цели остаться там. Приехал для того, чтобы оценить место, познакомиться с людьми оттуда, стать частью тренировочного процесса канадской команды. Все, что хотел сделал - вернулся и подписал контракт в России", - сказал Конюшков.

"Думаю, что все игроки хотят попробовать свои силы в Северной Америке - я здесь не исключение. У меня контракт до 2027 года - посмотрим, что будет потом. Почему бы и нет", - добавил он.

Конюшкову 22 года, он выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2023 года под общим 110-м номером. В прошлом сезоне защитник провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 очков (3 гола + 14 результативных передач), в плей-офф на его счету 4 игры, в которых он забросил 1 шайбу.