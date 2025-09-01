Жена пропавшего пловца Свечникова хочет подать в суд на организаторов заплыва

Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа заплыва через Босфор, но на финише он не появился

СТАМБУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Семья пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова готовит иск в суд против организаторов заплыва через Босфор. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алена Караман.

"Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат, всех подробностей раскрывать не могу", - сказала Караман.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.