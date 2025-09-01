Бразильский защитник снова будет считаться легионером в чемпионате России

ТАСС, 1 сентября. Руководство и тренерский штаб петербургского "Зенита" будут следить за выступлениями футболиста Дугласа Сантоса в сборной Бразилии. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев.

В понедельник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с российского на бразильское.

"Что планирует делать "Зенит" после смены спортивного гражданства Дугласа Сантоса? Следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер", - сказал Медведев.

В ноябре 2024 года ФИФА позволила Сантосу сменить спортивное гражданство с бразильского на российское. В октябре того же года капитан "Зенита" получил российский паспорт. За сборную России защитник ни разу не сыграл. После смены спортивного гражданства он вновь будет считаться легионером в чемпионате России.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.