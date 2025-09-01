Багнер провел три поединка против Али и Фрейзера, один - за титул чемпиона мира, и во всех проиграл только решением судей

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший венгерский, британский и австралийский боксер Джо Багнер скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

Пик славы Багнера пришелся на 1970-е годы. Самую значимую победу в карьере он одержал в 1971 году, выиграв у соотечественника Генри Купера решением судей и завоевав титулы чемпиона Европы, стран британского Содружества и Великобритании. В 1973 году Багнер провел 12-раундовые бои против американцев Мохаммеда Али и Джо Фрейзера, проиграв обоим лишь решением судей. В 1975 году Багнер провел бой-реванш с Али за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета, который состоял из 15 раундов, и вновь уступил по очкам.

В общей сложности Багнер провел 83 боя в профессиональной карьере, одержав 69 побед (41 нокаутом), также на его счету 13 поражений и 1 ничья. Багнер выступал в супертяжелой весовой категории, трижды становился чемпионом Европы и дважды - чемпионом Великобритании. В 1986 году он переехал в Австралию, получив соответствующее гражданство и сумев также завоевать титул чемпиона страны. Последний поединок на профессиональном ринге Багнер провел в 1999 году в возрасте 49 лет.