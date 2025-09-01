Мажич отметил, что на практике всегда случаются спорные моменты, и в таких случаях судьи обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Логика мышления бывшего футболиста петербургского "Зенита" Андрея Аршавина в заявлениях об игре рукой понятна, но в спорных ситуация судьи должны руководствоваться критериями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

27 августа ЦСКА на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:0 в матче Фонбет - Кубка России. Оба мяча были забиты Иваном Обляковым с пенальти. Аршавин в комментарии для телеканала "Матч ТВ" обратился к Мажичу с целью прояснить момент назначения пенальти в этой игре, назвав половину назначенных 11-метровых "левейшими".

"Андрей Аршавин был игроком очень высокого класса, и нет сомнений, что он отлично разбирается в футболе. Я понимаю его логику, - сказал Мажич. - Что касается трактовки игры рукой, то, вероятно, Андрей предпочел бы назначение пенальти только в случае очевидной и намеренной игры рукой. Судьям тоже проще, когда эпизоды однозначны и не вызывают сомнений. Однако на практике случаются спорные моменты, и в таких случаях мы обязаны действовать в соответствии с базовыми инструкциями ФИФА и УЕФА. Именно эти организации разрабатывают основные критерии принятия решений, основываясь на глобальном анализе судейской практики".

"Да, безусловно, готов к дискуссии с Андреем Аршавиным. Думаю, дискуссия всегда полезна и будет интересной для всех", - добавил Мажич.