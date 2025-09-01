Главы департамента судейства РФС отметил, что главной задачей является минимизация количества простых и очевидных ошибок

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Работа российских арбитров еще имеет простор для улучшения в плане принятия решений по игре рукой в штрафной площади. Об этом ТАСС рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

"Если проанализировать видеоматериалы ЭСК (экспертно-судейской комиссии при президенте РФС - прим. ТАСС) и департамента судейства, то становится очевидно, что в последних двух турах было допущено достаточно ошибок, и простор для улучшения работы судей, безусловно, есть, - сказал Мажич. - Например, ЭСК признала ошибочным решение в матче ЦСКА - "Акрон". Несмотря на то что решение комиссии по эпизоду принято единогласное, этот эпизод нельзя назвать очевидным. В нашей комиссии он вызвал обсуждение, и после детального разбора мы считаем, что пенальти в этом эпизоде назначать не следовало".

"Судьи действительно ошибаются, но это не говорит о том, что проблема заключается в самих трактовках. Скорее речь идет о различиях в их применении отдельными арбитрами. Понимание естественности положения руки в различных игровых эпизодах может отличаться у разных людей, и именно поэтому определенные расхождения в решениях, к сожалению, будут всегда. Наша задача - минимизировать количество простых и очевидных ошибок", - добавил глава департамента судейства РФС.

Мажич отметил, что РФС отправит бывшему футболисту петербургского "Зенита" Андрею Аршавину специальную презентацию по судейству. Ранее он раскритиковал решения арбитров назначать пенальти за игру рукой после матча Фонбет - Кубка России "Балтика" - ЦСКА (0:2). Аршавин в комментарии "Матч ТВ" попросил предоставить трактовки по игре рукой на английском языке.

"Современные трактовки направлены на сокращение количества наказаний за игру рукой. Каждые полгода мы подготавливаем соответствующие материалы, публикуем их на сайте и в социальных сетях РФС. Мы также направим Андрею специальную презентацию, ту же, что отправлялась во все клубы, в ней подробно объяснены последние изменения в правилах игры, в том числе касающиеся игры рукой. Если он пожелает, мы готовы поделиться с ним и материалами УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС) на английском языке - для более глубокого изучения вопроса", - отметил Мажич.