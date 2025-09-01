В мае в World Boxing заявили о том, что боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия в турнирах

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Иман Хелиф из Алжира подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения отстранить ее от турниров под эгидой World Boxing. Об этом сообщила пресс-служба CAS.

В мае в World Boxing заявили о том, что боксеры будут проходить обязательное гендерное тестирование для участия в турнирах. В организации отметили, что Хелиф не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения теста на гендер.

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже Хелиф оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса (IBA) сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет (МОК), исключивший IBA из олимпийского движения, не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения. Представительница Алжира стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса. Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.