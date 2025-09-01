Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Польши

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Польши Иге Свёнтек в матче четвертого круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Свёнтек (2-й номер посева). Александрова была посеяна на турнире под 13-м номером. В четвертьфинале польская теннисистка сыграет против победительницы матча между американкой Амандой Анисимовой (8) и бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (18).

Представителей России не осталось в одиночном разряде US Open. Последним россиянином у мужчин был Андрей Рублев, который ранее в понедельник проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (5:7, 3:6, 4:6).

Александровой 30 лет, она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Выход в четвертый круг является лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема, ранее она доходила до этой стадии на Уимблдоне (2023, 2025) и Roland Garros (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Свёнтек 24 года, она является второй ракеткой мира. В ее активе 24 титула WTA. Польская теннисистка шесть раз выигрывала турниры Большого шлема - четыре раза она побеждала на Roland Garros (2020, 2022-2024), по одному разу - на US Open (2022) и Уимблдоне (2025). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).