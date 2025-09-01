Хачанов сохранит звание первой ракетки России по итогам US Open

Последним в мужском одиночном разряде выступление на турнире завершил Андрей Рублев, проигравший в четвертом круге

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Карен Хачанов останется лидером среди россиян в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов по итогам US Open.

Хачанов, который завершил участие в турнире во втором круге, после завершения US Open будет иметь 3 280 очков. Последним из соотечественников, кто мог его обогнать, был Андрей Рублев, проигравший в понедельник канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертом круге. По итогам турнира на счету Рублева будет 2 610 очков.

US Open - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).