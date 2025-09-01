Осака впервые после рождения дочери вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема

В четвертом круге US Open японская теннисистка победила третью ракетку мира американку Коко Гауфф

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) японка Наоми Осака впервые сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема после перерыва в карьере, связанного с рождением дочери.

Матч четвертого круга US Open против американки Коко Гауфф завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Осаки (23-й номер посева). Гауфф была посеяна на турнире под 3-м номером. В четвертьфинале Осака сыграет с победительницей матча между Каролиной Муховой из Чехии (11) и украинкой Мартой Костюк (27).

Для Осаки это первый четвертьфинал на турнире Большого шлема с победного Australian Open - 2021. Японка пропустила заключительную часть сезона в 2022 году и весь сезон 2023 года, в июле 2023-го у нее родилась дочь. В 2024 году Осака не смогла выиграть больше одного матча ни на одном из турниров Большого шлема, в 2025-м дважды дошла до третьего круга - на Australian Open и Уимблдоне.

Осаке 27 лет, она занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету семь побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема - по два раза спортсменка выиграла Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020). В 2019 году японка на протяжении 25 недель возглавляла мировой рейтинг. Ранее Осака, доходя до четвертьфинала на турнирах Большого шлема, неизменно становилась победительницей соревнований.

Гауфф 21 год, она является третьей ракеткой мира. В ее активе 10 титулов WTA в одиночном разряде. Американка дважды побеждала на турнирах Большого шлема, она выиграла US Open (2023) и Roland Garros (2025).

US Open - заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.