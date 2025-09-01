Согласно порталу Transfermarkt, переход шведского нападающего из "Ньюкасла" обошелся "Ливерпулю" в €144 млн

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Шведский футболист Александер Исак перешел из "Ньюкасла" в "Ливерпуль". Об этом сообщила пресс-служба "Ливерпуля".

По данным портала Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за Исака €144 млн. Клуб второй раз за лето обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по сумме за переход футболиста, в июне действующий чемпион Англии объявил о переходе полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из "Байера", который, согласно информации Transfermarkt, обошелся "Ливерпулю" в €125 млн. До этого рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из португальской "Бенфики" в "Челси" за €121 млн зимой 2023 года.

"Ньюкасл" совершил рекордную продажу для английского клуба. Прежним рекордом был переход бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в испанскую "Барселону" за €135 млн в январе 2018 года.

Исаку 25 лет, он перешел в "Ньюкасл" в августе 2022 года из испанского "Реал Сосьедад". В составе английской команды нападающий провел 109 матчей в различных турнирах, отметившись 62 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Вместе с клубом Исак стал обладателем Кубка лиги в прошлом сезоне. В чемпионате Англии сезона-2024/25 швед занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, забив 23 гола.

По ходу карьеры Исак играл за шведский АИК и германскую "Боруссию" из Дортмунда, с которой выиграл кубок страны (2017). В составе "Реал Сосьедад" форвард завоевал Кубок Испании (2020). За сборную Швеции Исак принял участие в 52 играх, записав на свой счет 16 голов и 7 результативных пасов.