"Ливерпуль" потратил рекордную для футбола сумму на новых игроков за одно трансферное окно

По данным Transfermarkt, английский клуб потратил на новых игроков более €483 млн

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Английский "Ливерпуль" установил рекорд по общей сумме, заплаченной за новых футболистов в течение одного трансферного окна. Это следует из данных портала Transfermarkt.

Нынешним летом "Ливерпуль", согласно информации источника, потратил на новых игроков в общей сложности более €483 млн, дважды установив рекорд английского футбола по сумме за трансфер одного футболиста. Сначала клуб заплатил €125 млн за полузащитника сборной Германии и "Байера" Флориана Вирца, а затем выплатил английскому "Ньюкаслу" €144 млн за переход шведского нападающего Александера Исака.

Также состав "Ливерпуля" этим летом пополнили Юго Экитике (€95 млн), Милош Керкез (€46,9 млн), Джереми Фримпонг (€40 млн), Джованни Леони (€31 млн) и Армин Печи (€1,78 млн).

"Ливерпуль" превзошел рекорд другого английского клуба - "Челси". Лондонская команда летом 2023 года потратила на новых футболистов €464 млн.