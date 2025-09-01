"Комо" расторг контракт с финалистом Лиги чемпионов Алли, который сыграл за клуб 10 минут

Англичанин перешел в итальянскую команду в январе

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Итальянский "Комо" расторг контракт с английским футболистом Деле Алли по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Алли перешел в "Комо" в январе, подписав контракт до лета 2026 года с возможностью продления на один сезон. За команду полузащитник провел один матч - в марте в игре чемпионата Италии против "Милана" (1:2) он вышел на замену на 81-й минуте, а через 10 минут получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Алли 29 лет. По ходу карьеры он выступал за турецкий "Бешикташ", английские "МК Донс", "Эвертон" и "Тоттенхэм", в составе которого в сезоне-2018/19 дошел до финала Лиги чемпионов, где лондонская команда проиграла другому клубу из Англии - "Ливерпулю" (0:2).