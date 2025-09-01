Контракт с 38-летним форвардом рассчитан на один сезон с опцией продления при выполнении определенных условий

РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Английский нападающий Джейми Варди на правах свободного агента перешел в итальянский футбольный клуб "Кремонезе". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с форвардом рассчитан на один сезон с опцией продления при выполнении определенных условий.

Варди 38 лет, с 2012 по 2025 год он выступал за английский "Лестер". За клуб игрок провел 500 матчей в различных турнирах, забив 200 голов, являясь рекордсменом команды по обоим показателям. Вместе с командой он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, став лучшим игроком турнира. Для "Лестера" это первое и пока единственное чемпионство в истории.

Нападающий также является обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Англии (2021). В сезоне-2019/20 Варди забил 23 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата. В сезонах-2013/14 и 2023/24 форвард помог "Лестеру" выиграть Чемпионшип - второй по силе дивизион национального первенства. Всего на счету Варди 145 голов в Английской премьер-лиге, он занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров соревнования.

За сборную Англии на счету Варди 7 забитых мячей и 1 голевая передача в 26 матчах. Он выступал за национальную команду с 2015 по 2018 год, завершив выступления за сборную после чемпионата мира в России. На мировом первенстве 2018 года он сыграл в четырех встречах, не отметившись результативными действиями, а команда проиграла бельгийцам в игре за третье место (0:2). Также Варди принимал участие в чемпионате Европы 2016 года, на котором сборная Англии дошла до 1/8 финала. На том турнире англичане играли в одной группе с командой России (1:1), но футболист в том матче остался в запасе. Всего на том турнире он провел три игры, забив гол в ворота команды Уэльса на групповой стадии (2:1).

В прошлом сезоне "Кремонезе" стал победителем переходных матчей за право выступать в Серии A - сильнейшем дивизионе чемпионата Италии. По итогам двух туров стартовавшего розыгрыша клуб набрал шесть очков, занимая третье место в турнирной таблице.