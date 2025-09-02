Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа заплыва через Босфор, но на финише он не появился

СТАМБУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Поиски пропавшего во время заплыва через Босфор российского пловца Николая Свечникова ведутся по всем направлениям. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алена Караман.

"Поиски ведутся по всем направлениям. Точки пока не могу сообщить, так как кроме поиска идет еще и следствие", - сказала Караман.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.