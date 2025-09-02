По словам Светланы Ромашиной, российские спортсмены стали чаще выступать на международных соревнованиях

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены стали чаще выезжать на международные соревнования. Такое мнение ТАСС в преддверии Восточного экономического форума высказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

"Нас действительно чаще стали выпускать на международные соревнования. Если говорить о водных видах, то в этом есть большая заслуга Федерации водных видов спорта России под руководством Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Ведется большая работа. Может быть, мы многого не знаем и не видим, но мы это на себе чувствуем, когда мы можем выезжать и побеждать", - сказала Ромашина.

