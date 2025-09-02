Тарсо Маркес ездил на автомобиле Lamborghini Gallardo без номерных знаков

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Бывший пилот "Формулы-1" Тарсо Маркес арестован бразильской полицией по обвинению в незаконном хранении люксового автомобиля. Об этом сообщает AP.

В заявлении утверждается, что Маркес ездил по Сан-Паулу на автомобиле Lamborghini Gallardo без номерных знаков. После того, как его остановили для проверки, полиция обнаружила задолженность по автомобилю в размере 1,3 миллиона бразильских реалов ($240 тыс).

Маркесу 49 лет, он выступал в трех сезонах в "Формуле-1" и провел в общей сложности 24 гонки, выступая за команду "Минарди". Позднее он работал экспертом на телевидении, участвовал в бразильской серии кузовных гонок.