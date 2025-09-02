Всего за восемь месяцев 2025 года было выявлено 49 подобных случаев

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе выявило три случая возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе РУСАДА выявило три случая возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала собеседница ТАСС. Всего за восемь месяцев 2025 года было выявлено 49 подобных случаев.

За 12 месяцев 2024 года РУСАДА выявило 102 случая нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.