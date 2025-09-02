Форвард в июле заключил контракт с московским клубом

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард московского ЦСКА Даниэль Спронг, родившийся в Нидерландах, хотел бы своим примером в рамках спортивной карьеры помочь развитию хоккея в этой стране. Об этом Спронг рассказал ТАСС.

Спронг родился в Амстердаме, выступал в Северной Америке, в том числе в клубах Национальной хоккейной лиги. В июле он перешел в ЦСКА. На прошедшем Кубке мэра Москвы Спронг набрал 3 очка по системе "гол + пас" (1 + 2).

"Развитие нидерландского хоккея протекает сейчас не очень хорошо. У нас все же футбольная страна, хорошо развито плавание, - сказал Спронг. - Надеюсь, что хоккей будет развиваться, а мой пример поможет привлечь аудиторию и молодое поколение. Надеюсь, что мы скоро увидим хорошее поколение нидерландских игроков".