Определились все четвертьфиналисты US Open

Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в мужском и женских одиночных разрядах.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сыграет против соотечественника Лоренцо Музетти, испанец Карлос Алькарас встретится с чехом Иржи Легечкой, серб Новак Джокович - с американцем Тейлором Фритцем, австралиец Алекс де Минаур - с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

В женском разряде сформировались следующие пары: Арина Соболенко (Белоруссия) - Маркета Вондроушова (Чехия), Ига Свёнтек (Польша) - Аманда Анисимова (США), Каролина Мухова (Чехия) - Наоми Осака (Япония), Джессика Пегула (США) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Открытый чемпионат США - заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является Синнер, у женщин - Соболенко.