Клуб рассчитывал на получение большей компенсации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил иск московского "Динамо" к норвежскому полузащитнику Матиасу Норманну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

3 марта 2024 года генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил "Спорт-Экспрессу", что жалоба "Динамо" на действия Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА), которая обязала игрока выплатить клубу компенсацию. 13 мая Пивоваров рассказал ТАСС, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по норвежскому полузащитнику, так как хочет получить больше денег. 16 мая CAS зарегистрировал иск "Динамо" к футболисту и клубу "Аль-Раед" из Саудовской Аравии.

"29 августа 2025 года были вынесены следующие решения. Апелляция, поданная Норманном на решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, отклонена. Апелляции "Динамо" и "Аль Раед" отклонены. Решение, вынесенное 22 февраля 2024 года палатой по разрешению споров ФИФА, подтверждается", - говорится в сообщении.

20 августа 2023 года "Аль-Раед" объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". До этого футболист провел год в аренде в "Динамо". Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. С июля 2025 года Норманн выступает за "Аль-Сайлию".