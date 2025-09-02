По словам вице-премьера РФ, страны проводят более тысячи совместных спортивных мероприятий

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР активно сотрудничают в области спорта, что подтверждает более тысячи совместных мероприятий с участием спортсменов из двух стран. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ в Пекин.

"Спорт, как универсальный язык общения, очень развит, особенно в отношениях с Китаем, - отметил Чернышенко. - Пекин единственная столица в мире, которая принимала и летние, и зимние Олимпийские игры. Огромное количество соревнований проводится и на территории России, и на территории Китая, где принимают участие российские и китайские спортсмены. Большое внимание уделяется детско-юношескому спорту, более тысячи мероприятий, в которых совместно принимают участие спортсмены из обеих стран".

В январе 2025 года в Южно-Сахалинске прошли IV Российско-китайские зимние молодежные игры, всего на соревнованиях было разыграно 42 комплекта наград по 9 видам спорта. Также российские спортсмены в 2025 году приняли участие в 23 совместных учебно-тренировочных сборах по 12 видам спорта, которые проводились в Китае.