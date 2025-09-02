В состав группы из Москвы входило восемь человек

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Группа туристов из Москвы попала под камнепад при восхождении на Эльбрус. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

"Группа из Москвы, 8 человек, встала на акклиматизацию отдохнуть, в гору не шли, - сказал Пятницин. - Это не альпинисты - туристская группа. Сорвался камень, девушку ударило. У нее ушиб, но с ней все в порядке, ей помогли по канатной дороге спуститься вниз, где ей оказали медпомощь".

"Такое случается, поэтому действует правило - если ты в горах в склоне, всегда садиться лицом к склону, смотреть вверх. При остановке на перевал необходимо использовать особенности горного рельефа, чтобы обезопаситься от камней. Камни - частое явление, нужно правильно себя вести. В горах свои правила", - добавил собеседник агентства.

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).