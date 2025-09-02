Соглашение с игроком рассчитано на четыре года

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" заключил долгосрочный контракт с нападающим сборной Марокко Анасом Эль-Махрауи. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на четыре года, он присоединится к "Ахмату" в ближайшие дни.

Эль-Махрауи 24 года, в прошлом сезоне нападающий сыграл 30 матчей за марокканский клуб "Мекнес", в которых забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. В сборной Марокко игрок провел три матча, не отметившись результативными действиями.

"Ахмат" под руководством Станислава Черчесова занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 8 очков в 7 матчах.