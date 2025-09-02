Федерация гимнастики Украины призвала международную федерацию не допускать российскую спортсменку на турниры под эгидой организации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Призыв президента Федерации гимнастики Украины Ирины Дерюгиной не допускать к международным турнирам олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову является отработкой украинской повестки о запрете россиян, это также связано с желанием недобросовестной конкуренции. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее издание Forbes сообщило, что Дерюгина призвала Международную федерацию гимнастики (FIG) не допускать Мельникову к соревнованиям из-за ее связей с ЦСКА и участия в праймериз от "Единой России".

"От части это связано с боязнью, что она выиграет на соревнованиях. Но я думаю, что они просто отрабатывают повестку отмены россиян, она не снималась у них, - сказала Журова. - Им нужно, чтобы кто-то из известных людей как по плану делал это постоянно, по-другому это невозможно. Известные люди у них должны реагировать на такие вещи, иначе их не поймут. Некоторые федерации, как в плавании, начали лояльно относиться даже к тем ребятам, которые связаны с ЦСКА, понимают, что надуманная претензия от украинской стороны. А тут нужно было на весь мир покричать, тем более человек известный во всем мире".

"Я думаю, что от части, к сожалению, Украина и другие страны используют политические моменты как недобросовестную конкуренцию. Завуалированно - про поддержку "Единой России". Но на самом деле недобросовестная конкуренция - меньше соперников, больше медалей", - добавила Журова.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Мельникова примет участие в турнире FIG World Challenge Cup, который пройдет с 13 по 14 сентября в Париже.