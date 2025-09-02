Летние олимпийские виды спорта Трое россиян стали кандидатами в выборные органы Европейской федерации гандбола

Лев Воронин будет избираться в национальный комитет у мужчин, Людмила Бодниева - в национальный комитет у женщин, Максим Гулевич - в спортивный арбитраж EHF