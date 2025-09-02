ТАСС, 2 сентября. Трое россиян зарегистрированы в качестве кандидатов в выборные органы Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Генеральный директор Федерации гандбола России и главный тренер мужской сборной страны Лев Воронин будет избираться в национальный комитет у мужчин, наставница женской команды Людмила Бодниева - в национальный комитет у женщин. Максим Гулевич, возглавляющий юридическую службу Федерации гандбола России, претендует на избрание в спортивный арбитраж EHF.
Конгресс EHF состоится 19-20 сентября в австрийском городе Андау.