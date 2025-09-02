Украинские гимнасты могут сняться с турнира FIG из-за участия Мельниковой

По мнению украинской стороны, россиянку не следует допускать к соревнованиям из-за связей с ЦСКА и участия в праймериз от "Единой России"

ТАСС, 2 сентября. Федерация гимнастики Украины пригрозила Международной федерации гимнастики (FIG) снятием с турнира в Париже в случае, если их жалоба на участие россиянки Ангелины Мельниковой не будет рассмотрена профильным комитетом международной организации. Об этом заявила глава Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина, комментарий которой приводит издание Forbes.

По мнению украинской стороны, FIG не следует допускать Мельникову к соревнованиям из-за ее связей с ЦСКА и участия в праймериз от "Единой России". Дерюгина допустила, что если международная федерация не рассмотрит жалобу Федерации гимнастики Украины, то спортсмены страны могут отказаться от соревнований в Париже в знак "пассивного протеста".

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила ТАСС, что Мельникова примет участие в турнире FIG World Challenge Cup, который пройдет с 13 по 14 сентября в Париже.

Мельниковой 25 лет. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также есть серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.