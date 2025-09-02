Команды проведут товарищеские игры в Хабаровске 5 и 8 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты юношеских сборных России и КНДР (игроки до 17 лет) примут участие в акции "Сохраним лес", они посадят деревья в Хабаровске. Об этом на посвященной седьмому сезону всероссийской акции "Сохраним лес" пресс-конференции в ТАСС сообщил куратор экологических и международных проектов департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Никита Киевцев.

"Мы рады, что нам удается совместно реализовывать новые форматы и активности в рамках проекта, - сказал Киевцев. - Этот год не станет исключением. Наши футболисты по всей стране, безусловно, присоединятся непосредственно к высадкам деревьев. Одним из таких знаковых для нас мероприятий станет участие юношеской сборной России по футболу в Хабаровском крае после игры с командой из КНДР. Планируем присоединиться к акции "Сохраним лес" 6 сентября".

Юношеские сборные России и КНДР проведут два матча в Хабаровске. Игры состоятся 5 и 8 сентября.