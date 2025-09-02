Канадский форвард подписал контракт с "Трактором"

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" не смог договориться о контракте с канадским форвардом Джошуа Ливо из-за завышенных финансовых требований игрока. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Марат Валиуллин на предсезонной пресс-конференции.

13 августа уфимский "Салават Юлаев" объявил о расторжении контракта с Ливо. Через два дня канадец стал игроком челябинского "Трактора".

"Что касается Ливо, с ним был диалог до того, как он подписал [контракт] с "Трактором". Финансовые требования, запрашиваемые игроком и его представителем, не вписывались в наш потолок, и мы решили сделать акцент в пользу более молодого и перспективного [Григория] Денисенко", - сказал Валиуллин.

Он также прокомментировал переговоры с другими иностранными хоккеистами. "С Даниэлем Спронгом мы говорили до последнего, но он сам выбрал решение продолжить карьеру в другом клубе. По финансовым условиям мы предлагали не хуже. С Шелдоном Ремпалом диалог закончился достаточно быстро, потому что он сделал выбор в пользу "Вашингтона", но мы не закрываем этот вопрос. Посмотрим, как у него будет развиваться ситуация. С его представителем мы также на связи постоянно", - отметил генменеджер.

Валиуллин рассказал о подписании контракта с российским нападающим Денисенко, ранее игравшим в ряде клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Ак Барс" выменял права на Денисенко у ярославского "Локомотива", который получил денежную компенсацию и российского форварда Андрея Пустового. "В первую очередь было сложно с "Локомотивом". Им благодарность, что они выдержали определенный диалог с нами, пришли к определенным мнениям, поскольку их пожелания и наши возможности немного расходились - как в плане финансов, так и в плане игроков. Мы предлагали разные варианты, и все это затягивалось ежедневно. По игрокам предлагали им трехсторонние обмены, из-за этого затянулось примерно на месяц-полтора. Смотрели также с представителем, шла торговля, и когда мы обменяли, она до конца не дошла. Буквально докручивали и вчера вечером завершили", - заключил он.