КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/26

Все игроки, имеющие гражданство РФ, перестанут считаться легионерами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Игроки, имеющие гражданство РФ, вне зависимости от наличия права выступать за сборные России, перестанут считаться легионерами с сезона-2025/26 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

2 сентября прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

"С сезона-2025/26 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Российские клубы могут на каждый матч КХЛ заявлять до пяти легионеров. В их число не входят граждане стран ЕАЭС.