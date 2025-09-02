"Локомотив" возглавил рейтинг клубов КХЛ

Вторую строчку занимает "Авангард", третью - "Ак Барс"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" вышел на первое место в рейтинге эффективности клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обновленная версия рейтинга представлена на сайте КХЛ.

В прошлом сезоне "Локомотив" впервые завоевал Кубок Гагарина. Ярославская команда поднялась с четвертого места на первое. Вторую строчку занимает омский "Авангард", третью - казанский "Ак Барс", четвертую - магнитогорский "Металлург", пятую - финалист Кубка Гагарина челябинский "Трактор". На последних трех строчках располагаются тольяттинская "Лада", хабаровский "Амур" и китайский "Шанхай Дрэгонс".

Рейтинг эффективности клубов формируется за три года и учитывает ряд критериев: спортивные достижения, стоимость спортивного результата, расходы на оплату труда игроков, финансирование, несвоевременная оплата труда хоккеистов, посещаемость и заполняемость арены, ТВ-индекс и потенциал локального рынка, исполнение норм технического регламента, доходы от реализации лицензионной и билетной программ, работа со СМИ. Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по каждому показателю.

Впервые оценка деятельности клубов была представлена совету директоров КХЛ в 2017 году. По итогам рейтинга из лиги в 2018 году были исключены новокузнецкий "Металлург" и "Медвешчак" (Загреб), спустя год - "Лада" и "Югра" (Ханты-Мансийск).