Футболист Баринов заявил, что переговоры по новому контракту с "Локомотивом" не начались

Соглашение полузащитника с московским клубом действует до конца текущего сезона

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов пока не ведет переговоров о новом контракте с клубом. Об этом Баринов рассказал журналистам.

Соглашение Баринова с "Локомотивом" действует до конца текущего сезона.

"Не начались переговоры по продлению. Но Юрий Дмитриевич Нагорных (председатель совета директоров "Локомотива" - прим. ТАСС) сказал, что процесс идет, давайте не будем", - сказал Баринов.

Ранее агент Баринова Павел Банатин сообщил "Спорт-Экспрессу", что "Локомотив" не устроило предложение греческого АЕКа о покупке футболиста. "У меня действующий контракт с "Локомотивом". Марко Николич (главный тренер АЕКа и бывший тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) звонил, интересовался. Я не могу давать согласия, пока есть действующий контракт", - отметил Баринов, добавив, что интерес к нему проявлял также французский "Мец".

Баринову 28 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и выступает за основную команду с 2016 года. За московский клуб полузащитник провел 260 матчей в различных турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Вместе с "Локомотив" футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021), а также по разу победил в чемпионате (2018) и суперкубке страны (2019).