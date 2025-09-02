Как рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов, в матче против команды Иордании с первых минут планируется выход Александра Максименко

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов готовится к товарищескому матчу сборной России по футболу с командой Катара. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне. Кроме Сафонова, в команду были вызваны вратари Александр Максименко ("Спартак"), Станислав Агкацев ("Краснодар") и Денис Адамов ("Зенит"). Позднее Агкацева заменил голкипер "Рубина" Евгений Ставер.

"Планируется, что с Иорданией начнет Саша Максименко, а Матвей сыграет в Катаре. Сыграют ли остальные, будем смотреть. Сафонов не играет в ПСЖ, но ему тоже нужна практика", - отметил Кафанов.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ.