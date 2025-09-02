Голкипер восстанавливается после травмы

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Все в австрийском футбольном клубе "Штурм" хорошо относятся к российскому вратарю Даниилу Худякову. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Худякову нужно еще 3-4 недели. Провели операцию хорошо, поставили болт. Но стоит заметить, что в клубе к нему относятся очень хорошо, все ждут возвращения", - сказал Кафанов.

10 июля "Штурм" сообщил, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.