После семи туров команда занимает девятое место в чемпионате России

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин готов уйти с аналогичного поста в московском "Динамо" и разговаривал на эту тему с руководством, которое сказало ему продолжать работать. Об этом Карпин рассказал журналистам.

"Динамо" после семи туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

"Мои слова о готовности уйти - не с горяча. Был разговор с руководством "Динамо" после моих слов. Сказали продолжать работать. Любой тренер готов на увольнение, когда подписывает контракт", - сказал Карпин, отметив, что не пожалел о решении возглавить "Динамо".

На вопрос, удивлен ли он, что его не уволили из "Динамо", специалист ответил: "А "Динамо" здесь при чем? Я здесь тренер сборной".

В следующем туре "Динамо" 13 сентября дома сыграет с московским "Спартаком".