Турнир запланирован на 22 ноября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй номер рейтинга легкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян может провести следующий бой 22 ноября на турнире в Катаре. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к команде спортсмена.

"Арман может провести следующий бой 22 ноября. Соперника пока нет, бой в разработке", - сказал собеседник агентства.

Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. Минувшей зимой он должен был провести бой против Ислама Махачева, но снялся с поединка из-за травмы.