Ранее суд норвежской провинции Бускеруд признал Андерса Бессеберга виновным по делу о коррупции

ТАСС, 2 сентября. Апелляционный суд отклонил жалобу бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга и приговорил его к трем годам лишения свободы за коррупцию. Об этом сообщает телеканал NRK.

Ранее суд норвежской провинции Бускеруд признал функционера виновным по делу о коррупции. 12 апреля 2024 года он был приговорен к трем годам и одному месяцу тюремного заключения. Адвокат 79-летнего Бессеберга Фредрик Берг сообщил, что бывший функционер подаст апелляцию в Верховный суд Норвегии.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU - он занимал эту должность с 1993 по 2018 год. Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля 2024 года. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требовало пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты штрафа в размере €100 тыс. Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии настаивало на тюремном заключении сроком от четырех лет.

14 марта Спортивный арбитражный суд пожизненно отстранил Бессеберга от любой деятельности, связанной с биатлоном.