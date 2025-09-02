Российский вратарь выступает за французскую команду с лета прошлого года

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Российскому вратарю французского "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову можно будет задуматься о смене клуба, если в новом сезоне он сыграет меньше, чем в прошлом. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ.

"После этого сезона многие писали, что Матвею нужно уходить - я не знаю, с чего так. Неужели все думали, что он сыграет сразу 50 матчей? 20 игр - весомый показатель. Пока только первый сезон. Если в этом сезоне сыграет меньше, чем в прошлом, то можно в мае задуматься о смене клуба. Но не раньше", - сказал Кафанов.

"Я не даю совета, если не спрашивают. Если бы Матвей спросил, я бы посоветовал оставаться. Сейчас Джанлуиджи Доннарумма ушел, Матвей год в команде, он адаптирован к команде. Сейчас ситуация другая. Сезон начнет [Люка] Шевалье, есть кубок и Лига чемпионов, времени хватит сыграть всем. Дальше будет зависеть от того, как будут играть. Шанс будет у Матвея. Сейчас шансы играть 50 на 50", - добавил Кафанов.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.