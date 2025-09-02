Карпин считает, что сборную России не допустят до турниров до окончания СВО

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Шансов на допуск сборной России по футболу к международным турнирам до окончания специальной военной операции (СВО) нет. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

Отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года уже стартовал, сборная России из-за отстранения не принимает в нем участия.

"Ноль шансов на wild card на чемпионат мира. Шансы будут, если закончится СВО. Тогда можем оценивать шансы", - сказал Карпин.

