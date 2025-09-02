Вратарь Сафонов не планирует сдаваться в борьбе за место в составе ПСЖ

В новом сезоне голкипер пока не провел ни одного матча

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов рассчитывает бороться за место в стартовом составе и не убегать от трудностей. Об этом он рассказал журналистам.

В последний раз Сафонов сыграл за ПСЖ в мае - в финале Кубка Франции. Летом клуб покинул основной конкурент Сафонова чемпион Европы Джанлуиджи Доннарумма, но в команду пришел Люка Шевалье. Француз начал сезон в качестве основного вратаря.

"Я рассчитывал и рассчитываю играть в старте, есть конкуренция, - сказал Сафонов. - Только все зависит от выбора тренера. Когда будет шанс, нужно постараться проявить себя. Я думаю, что разницы нет между Доннаруммой и Шевалье, это конкуренция, есть проигравший и победитель. Сейчас конкуренция начинается заново, нужно доказывать свою состоятельность".

"Сейчас мы прекрасно контактируем с Шевалье на тренировках, хорошая атмосфера. Что касается игры, то если совсем не буду выходить, то встанет вопрос, зачем я нужен в команде. Но, вообще, странно ехать в Европу за трудностями, а потом убегать от них. Зачем я вообще приезжал тогда? Сейчас складывается все так, как и должно. Я получил те трудности, за которыми приехал. Надо не сдаваться, а бороться", - добавил он.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.