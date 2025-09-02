Руководство клуба поставило задачу одержать победу в общешкольном зачете города Москвы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА принял новую стратегию развития детско-юношеской школы сроком на три года. Об этом сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Во вторник в хоккейной школе ЦСКА прошел тренерский совет. Руководство клуба поставило задачу одержать победу в общешкольном зачете города Москвы. Обсуждались и другие моменты, связанные с работой школы, такие как приобретение экипировки и медицинское обслуживание хоккеистов.

"Хочется поблагодарить прежде всего Игоря Ивановича Сечина и наблюдательный совет компании "Роснефть". Мы приняли новую стратегию развития хоккейной школы ЦСКА сроком на три года, смогли разобраться с экипировкой, командировками, перелетами, питанием, заработными платами тренеров. Компания "Роснефть" пошла нам навстречу, помогла нам это сделать, она открыто двигает нас вперед. Несмотря на тяжелое время, в которое мы живем, удалось вместе с компанией создать великолепные условия для работы", - отметил Есмантович.

"Каждый год мы ставим себе задачу на сезон, в прошлом году нам не удалось достичь максимального результата, мы заняли второе место. В этом сезоне у нас из зачетных возрастов ушли 65 хоккеистов, пришли 62, обновился тренерский штаб. Нужно было донести и до новых тренеров, и до тех, кто у нас уже работал, что ЦСКА - это не просто спорт высоких достижений. Это еще и философия побеждать, быть лучшими, быть на вершине спортивного мастерства", - добавил он.

Генеральным спонсором ЦСКА с 2011 года является "Роснефть". За это время клуб пять раз становился чемпионом России (2015, 2020, 2019, 2022, 2023) и трижды - обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), главного трофея Континентальной хоккейной лиги.