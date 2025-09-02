В первом матче сезона красно-белые встретятся с финалистом прошлого плей-офф "СКА-1946"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. 17-й сезон Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) стартует в среду матчем финалистов предыдущего чемпионата - "Спартака" и "СКА-1946". Красно-белые, ставшие чемпионами в прошлом сезоне, по причине возраста существенно обновили свой состав.

Встреча пройдет в Сокольниках, где в конце мая "Спартак" во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над петербургской командой в седьмом матче финальной серии. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

По его итогам в плей-офф напрямую выходят первые пять команд Золотого дивизиона из Запада и Востока. Еще три участника от каждой конференции определятся в парах, которые будут составлены из команд, занявших в Золотом дивизионе места с шестого по восьмое, в Серебряном - с первое по третье. Сам плей-офф пройдет с 2 апреля по 24 мая.

В регулярном чемпионате, помимо новогоднего перерыва (29 декабря - 4 января), предусмотрена пауза с 4 по 7 февраля, в течение которой в рамках Недели хоккея в матче за Кубок вызова встретятся сборные Восточной и Западной конференций.

В предстоящем сезоне возрастет количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Для этого были организованы подгруппы, в каждую из которых вошли по три команды из дивизионов обеих конференций, сопоставимые по силе друг с другом.

К примеру, "Спартак" и финалисты двух последних сезонов "СКА-1946" и "Локо" в одной подгруппе сыграют по одному поединку дома и в гостях с полуфиналистами Востока "Омскими ястребами", нижегородской "Чайкой" и одной из лучших команд конференции "Мамонтами Югры" из Ханты-Мансийска. В Золотом дивизионе Западной конференции каждая из команд сыграет 60 матчей, в Серебряном - 62. На Востоке у команд запланировано по 58 игр.

Для чего нужен "Спартак-МАХ"

По сравнению с предыдущим сезоном на Западе число команд увеличилось с 19 до 20. Добавился "Спартак-МАХ" - вторая спартаковская молодежка, в которой выступают те, кто не может пока пробиться в первую команду. "Спартак-МАХ", составленный в том числе из игроков Московской академии хоккея, в подготовке резерва красно-белых заменил "Крылья Советов", которые не стали продлевать с большим "Спартаком" договор о сотрудничестве.

Также команда "Хорс-Карелия", играющая в Кондопоге, вошла в систему московского "Динамо" и стала называться "Динамо-Карелия". После ухода Романа Ротенберга из СКА и появления его в составе совета директоров "Динамо" команда "СКА-Юниор" также вошла в динамовскую систему и стала называться "Красная Машина - Юниор".

"Спартаку" пришлось кардинально обновлять состав, поскольку 13 человек, добывавших победу как в регулярке, так и в плей-офф, в силу возраста больше не могут играть в молодежной лиге. Чемпиона покинули самый ценный игрок минувшего сезона Иван Рябов, а также Сергей Лукьянцев и Егор Варюшкин, входившие в топ-5 самых результативных форвардов команды. Покинул команду и ее самый результативный защитник Антон Марышев. В то же время по возрасту может продолжать играть лучший вратарь МХЛ Ярослав Кузьменко.

В руководстве "Спартака" не скрывают, что обе молодежки будут обмениваться игроками в условиях сквозной заявки. "Основная задача "Спартака-МАХ" - чтобы ребята оттуда могли как можно раньше получать опыт на уровне МХЛ. Считаю, что первая команда молодежки на определенном этапе обязательно должна помогать второй игроками, так как у второй команды опыта не так много. По регламенту каждая команда может иметь до пяти игроков 2005 года рождения. В "Спартаке-МАХ" таких только один-два человека, если кто-то из первой молодежки не может попадать в состав, то должен помочь второй команде", - сказал спортивный директор "Спартака" Роман Беляев.

Обе спартаковские команды сыграли в первом Кубке "Спартака" среди молодежных команд, победу в нем одержал "Спартак", обыграв на турнире всех соперников ("Атлант", "Крылья Советов", московское "Динамо" и "Спартак-МАХ").

Говоря о втором финалисте, стоит отметить, что кардинальные изменения в руководстве СКА и тренерском штабе команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не затронули главного тренера "СКА-1946" Германа Титова, который остался на своем посту. По причине возраста покинули "СКА-1946" самый результативный защитник команды Иван Выдренков, лучший бомбардир регулярного чемпионата Игнат Лутфуллин, один из лучших бомбардиров лиги Матвей Поляков. По возрасту проходят в МХЛ обративший на себя внимание в прошлом сезоне Матвей Короткий и вратарь Егор Заврагин, но, скорее всего, они начнут сезон в КХЛ.