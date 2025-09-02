UFC дисквалифицировал украинку Мороз за мельдоний

Спортсменка будет отбывать дисквалификацию до 17 июля 2026 года

ТАСС, 3 сентября. Украинка Марина Мороз, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дисквалифицирована на один год за употребление мельдония. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Решение об отстранении 33-летней спортсменки принял независимый орган по борьбе с допингом в боевых видах спорта (CSAD). Пробы были взяты 25 июня и 16 июля. Поскольку Мороз не была уведомлена о положительном результате первой пробы во время сбора второй, оба нарушения считаются одним. Дисквалификация завершится 17 июля 2026 года.

Мороз предоставила медицинскую документацию, подтверждающую, что она находилась под наблюдением лицензированного врача, который лечил ее мельдонием. Однако украинка не сообщила своему врачу, что является спортсменкой, прошедшей допинг-контроль, не обратилась к ресурсам UFC и не подавала заявку на разрешение на терапевтическое исключение (TUE) для использования этого запрещенного вещества в медицинских целях.

Мороз 33 года. В смешанных единоборствах она провела 17 боев, в которых одержала 11 побед и потерпела 6 поражений.